Eurobest Grands Prix für BBDO, DDB, Heimat und Serviceplan / Deutschland holt 105 Medaillen

DDB räumte mit "Check it, before it's too late" für Pink Ribbon Deutschland beim Eurobest Festival ab Foto: Screenshot checkitbeforeitsremoved.com

Das Kreativjahr 2016 endet mit einem wahren Medaillenregen: 105-mal Edelmetall nehmen die deutschen Agenturen vom Eurobest Festival mit nach Hause - 14 mehr als im Vorjahr! Die mit Abstand erfolgreichste Agentur ist DDB Germany: Das Team holte insgesamt 21 Medaillen, darunter den Grand Prix for Good für die Kampagne "Check it, before it’s too late" im Auftrag von Pink Ribbon Germany. Damit trägt sie nicht unerheblich zum Erfolg der internationalen DDB-Gruppe bei, die im Rahmen der gestrigen Preisverleihung im Rom zum Network of the Year gekürt wurde.