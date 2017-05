Etatgewinn DDB Düsseldorf sichert sich den Neukunden Anden Capital

DDB Düsseldorf gewinnt das 2015 gegründete Unternehmen Anden Capital als Neukunden. Die Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und der Agentur beginnt mit dem Launch der Anden-Capital-App "Goodie call", die eine Innovation für den Werbemarkt darstellen soll.

Die Geschäftsführung von Anden Capital besteht aus CEO Ingo Bohlken, COO Michael Eisenbach und Dr. Jan Holzapfel, CSMO. Alle waren zuvor bei großen Unternehmen wie der Deutschen Post oder C&A tätig, nun wollen sie neue Apps auf den Markt bringen. Den Anfang macht "Goodie call", eine Anwendung, bei der Nutzer während eines Anrufs kostenlos Punkte sammeln können. Beim Rufaufbau werden ihnen Videos und Angebote angezeigt, wodurch die Punkte auf ihr App-Konto fließen. Diese können die User gegen Prämien in diversen Webshops eintauschen.

"Mit unserer innovativen App Goodie call wollen wir den mobilen Werbemarkt revolutionieren und der weltweit führende Werbeplatz für das neue Werbeformat der In-Call Ads werden. Mit DDB als kreativer Lead-Agentur haben wir den perfekten Partner an Bord, um unsere globalen Wachstumsambitionen zu unterstützen", sagt Jan Holzapfel, Chief Sales and Marketing Officer bei Anden Capital.DDB begleitet den Produktlaunch der App mit einer Kampagne, was gleichzeitig der Startschuss für die Zusammenarbeit ist. Die Marketing-Maßnahmen sollen im Juni beginnen. Dann wird ein TV-Spot ausgestrahlt, der auch in den sozialen Medien gestreut wird. "Mit Anden Capital und der Marke Goodie call dürfen wir ein innovatives Geschäftsmodell in den Markt begleiten. Dass wir zukünftig nicht nur als kreative Lead-Agentur, sondern auch in den Bereichen Vertrieb und Partnerschaftsmanagement beratend an der Seite der Marke stehen dürfen, macht das Verhältnis schon jetzt besonders. Über die junge und intensive Zusammenarbeit freuen wir uns daher sehr", sagt Christoph Pietsch, Chief Marketing Officer der DDB Group. bre