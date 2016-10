Etat-Gewinn Thjnk kommt in den USA mit Schmuckhändler Wempe ins Geschäft

Thjnk begleitet die Neueröffnung von Wempe in den USA Foto: Wempe

Die Agenturgruppe Thjnk hat einen Auftrag des Schmuck- und Uhrenhändlers Wempe erhalten. Die beiden New Yorker Statthalter Georg Baur und Torben Otten sollen das Unternehmen bei der Kommunikation in den USA unterstützen. Erste Maßnahme ist, die Neueröffnung des Flagshipstores von Wempe auf der Fifth Avenue zu begleiten. Die entsprechenden Arbeiten werden in Print und online zu sehen sein.