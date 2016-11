Epica Awards Gold-Hattrick für DDB, Grabarz & Partner und Heimat

Vergoldet: Die Social-Kampagne von Grabarz & Partner für Robin Wood Foto: Grabarz & Partner

Gestern Abend wurden in Amsterdam die 30. Epica Awards verliehen. Mit je dreimal Gold zählen DDB, Grabarz & Partner und Heimat zu den erfolgreichsten deutschen Teilnehmern. DDB überzeugte mit der Pink-Ribbon-Kampagne "Check it, bevor it's removed", Grabarz & Partner konnte mit Arbeiten für Volkswagen ("Laughing Horses") und Robin Wood ("Disappearing Animals") punkten, Heimat liegt mit Hornbach ("You're alive"), Das Handwerk ("The Way of the Master") und Otto ("The Letter") gut im Rennen.