Epic Win Compilation Axe zeigt auf Youtube die legendärsten Tricks und Stunts

Wie schaffen wir es, dass niemand bei unserer Werbung auf Youtube den „Skip“-Button drückt? Diese Frage beantworten Axe und die Hamburger Agentur Dokyo mit einer eigenen Epic-Win-Compilation. Jene Video-Zusammenschnitte, bei denen legendäre Tricks, Stunts und Streiche gezeigt werden, sind besonders bei der jungen, männlichen Zielgruppe der Unilever-Deomarke beliebt.

Axe "Epic Win"-Kampagne

Der Auftritt ist im Rahmen einer PoS-Promotion in Zusammenarbeit mit der Hamburger Markenfilm-Tochterentstanden. Mit an Bord sind die erfolgreichen Youtuber Ape Crime und Noobtown Monkeys. "Das Format 'Epic Wins' ist der perfekte Content-Rahmen für Axe", erklärt Dokyo-Chef. "Es ist bekannt, beliebt und hervorragend geeignet, um junge Männer anzusprechen, die bevorzugt mobil Videoinhalte konsumieren."Die inhabergeführte Agentur setzt damit seine erfolgreiche Content-Kooperation mit Axe fort: Im September vergangenen Jahres hat das Team eine eigene Zeitschrift für die Marke herausgebracht. Das rund 100 Seiten starke "Axe Magazin" erschien einer Auflage von 350.000 Exemplare und richtete sich an stilbewusste, männliche Millennials. bu