Elektronikhändler Saturn bestätigt Etatvergabe an Jung von Matt

Saturn bestätigt Etatvergabe an Jung von Matt

Was HORIZONT bereits vor mehr als zwei Wochen gemeldet hat , wird jetzt offiziell bestätigt: Der Elektronikhändler Saturn vergibt seinen Werbeetat an die Agentur Jung von Matt. Das Nachsehen haben der bisherige Etathalter Serviceplan Hamburg sowie die Wettbewerber BBDO und Kolle Rebbe. Serviceplan soll für die Angebotskommunikation aber weiter an Bord bleiben, teilt das Unternehmen mit.