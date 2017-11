"Ein Rosé - zwei Meinungen" Digital trinkt mit Klassik

Cosimo Möller, über Jahre hinweg erfolgreicher Löwen-Gewinner, Cannes Juror und Verfechter klassischer Medien, hat sich ein Jahr Auszeit genommen und komplett auf Werbung verzichtet, um dann auf Kundenseite neu zu beginnen. Christian Waitzinger, von Beginn an Fan von Allem, was digital ist, arbeitete die längste Zeit seiner Karriere bei SapientNitro in New York, bevor er vor zwei Jahren zurück in die Heimat kehrte.