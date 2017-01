"Ein Rosé - Zwei Meinungen" Arne Friedrich trifft Arno Lindemann - die 3. Folge des Podcasts

Im Weischer-Media-Podcast "Ein Rosé - zwei Meinungen" treffen ein Mal im Monat zwei Persönlichkeiten aus der hiesigen Kreativszene aufeinander und plaudern bei einem Gläschen Wein über die Eigenarten der Branche und Persönliches. In der dritten Folge des Podcasts trifft LLR-Kreativchef Arno Lindemann auf Agenturneuling und Ex-Fußballprofi Arne Friedrich von Jung von Matt/Stars - und die beiden entdecken in ihrem Gespräch schnell Gemeinsamkeiten.

tt

Aber nicht nur die gemeinsame Heimat Ostwestfalen ist Thema in dem Podcast, der während des Eurobest Festivals Anfang Dezember in Rom aufgezeichnet wurde. So sprechen Lindemann und Friedrich unter anderem auch darüber, wie sie in die Marketingbranche gekommen sind, welche Bedeutung Networking hat und warum Ex-Kicker Friedrich als einer von wenigen ehemaligen Fußballprofis nicht tätowiert ist. Und natürlich geht es in dem Plausch von Ex- und Neu-Jung-von-Mattler auch um Jean-Remy von Matt.Das akustische Branded-Entertainment-Format des- und-Repräsentanten Weischer Media erscheint jeden Monat unter immer gleichen Voraussetzungen: Zwei bekannte Persönlichkeiten aus der Kreativszene unterhalten sich über vorgegebene und freie, aus dem Gespräch entstandene Themen. Jedes Mal wird dazu eine (oder auch mehrere) Flasche(n) Wein geöffnet, um mit einem Augenzwinkern die Verbindung zu Cannes herzustellen - und in dem einen oder anderen Fall die Zunge zu lockern.Ab sofort gibt es den Podcast auch auf iTunes