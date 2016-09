Effie Thjnk und Jung von Matt führen die Shortlist an

Der Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA hat die Shortlist für seinen diesjährigen Effie-Award veröffentlicht. Erstmals wurde die Liste dabei im Rahmen der Jurysitzung und nicht nur über ein Online-Voting erstellt. Die meisten Finalplätze haben sich die Agenturen Thjnk und Jung von Matt mit jeweils sechs vor Heimat und DDB mit jeweils vier Nominierungen gesichert. Dahinter folgen Scholz & Friends sowie Ogilvy & Mather mit je drei Arbeiten in der Schlussrunde.

Insgesamt schafften es 42 der 100 Einreichungen auf die Shortlist, in allen zehn Kategorien. Die meisten Nominierungen gibt es bei "New New" (8), "Content Hero" (7) und "Activation" (6). "Evergreen" und "Brand Experience" sind je fünfmal vertreten. Die Jury hat in ihrer Sitzung bereits über die Vergabe der Medaillen entschieden, die Gewinner werden aber erst bei der Preisverleihung am 3. November in Frankfurt bekannt gegeben. "Die Shortlist und auch die Effies zeigen einen sehr guten Überblick über die Möglichkeiten, die Marketingkommunikation heute bietet", sagt der Juryvorsitzende Michael Trautmann von der Agentur Thjnk, der auch GWA-Vizepräsident ist.Verbandschef Wolf Ingomar Faecks hat in diesem Jahr nicht als aktiver Juror mitgewirkt und sich auch bei sämtlichen Prozessfragen enthalten, um bei Bedarf in neutraler und unabhängiger Weise agieren zu können. Im vorigen Jahr hatte es nach der Preisverleihung großen Ärger um den Jurierungsprozess gegeben, als Jung von Matt nachträglich ein goldener Effie zuerkannt werden sollte. Dies wurde durch eine juristische Überprüfung für hinfällig erklärt. Die Untersuchung hatte Scholz & Friends-Chef Frank-Michael Schmidt ins Rollen gebracht. Der damalige Jurychef und GWA-Vize Thomas Strerath (Jung von Matt) legte seine Verbandsämter nieder. Auch GWA-Chef Faecks machte in der "Effie-Affäre" keine glückliche Figur.Die vollständige Shortlist des Effie 2016 mit allen Nominierten finden Sie hier . mam