Effie Alles zum Effizienz-Award des GWA

Am 9. November ist es soweit. Dann kürt der Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA im Gesellschaftshaus Palmengarten in Frankfurt wieder die Gewinner seines renommierten Effie-Wettbewerbs. HORIZONT ist exklusiver Medienpartner und präsentiert an dieser Stelle die Gewinnerarbeiten sowie aktuelle News und Hintergründe rund um den Effie.