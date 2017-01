Eckes-Granini Thjnk München und Palina Rojinski wirbeln für neue Smoothie-Marke hoch2

Hohes C Hoch2



Bild: Thjnk Mehr zum Thema Eckes-Granini Das Werbedebüt von Thjnk München für Hohes C

Der 30-sekündige Spot steht im Fokus der Produkteinführungskampagne, die auch Out-of-Home, Online sowie Social Media umfasst. Im Film erlebt Rojinski im Schnelldurchlauf einen turbulenten Tag, an dem sie dank der Unterstützung des hoch2-Smoothies nicht aus der Ruhe zu bringen ist. "Mit Palina haben wir eine tolle Markenbotschafterin gewinnen können, die ein besonders positives Lebensgefühl ausstrahlt. Sie ist quirlig, aktiv, sportlich, ernährungsbewusst und immer offen für Neues - und passt damit genau zum Produkt und zu unserer Marke", kommentiert, Senior Brandmanagerin bei hoch2.Der zugehörige Kampagnen-Claim lautet "Alles drin für dich!". Auch die drei verschiedenen Produktvarianten mit den Namen "Los geht's!", "Schütz' dich!" und "Stärk' dich!" demonstrieren den jugendlichen Ansatz der Marktneueinführung von Eckes-Granini. Nach dem Erfolg mit Die Limo betritt das Traditionsunternehmen aus dem rheinhessischen Nieder-Olm mit leichter Verspätung nun einen weiteren Trendmarkt: das Smoothie-Segment. Die ersten Spots zum Produkt gehen als 20- und 30-Sekünder erstmals am 9. Januar on air.Umgesetzt hat die Kampagne der Münchner Standort der Agenturgrupperund um Managing Director. "Das Produkt richtet sich an alle, denen ihre Gesundheit nicht egal ist und die ihren aktiven Alltag wuppen und das Leben voll auskosten wollen. Dieser Benefit wird durch die Kampagne klar und unterhaltsam inszeniert und Palina ist dabei eine sympathische Markenbotschafterin, die die Botschaft aufgrund ihres bewegten, aufregenden Alltags glaubwürdig präsentiert", erläutert die Standortchefin die Strategie des Auftritts. Produziert hat den Filmunter Regie von. fam