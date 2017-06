Direktversicherungen Aus Direct Line wird Verti - mit Kampagne von TBWA

Das "rote Telefon" hat ausgedient, jetzt präsentiert sich Verti (bislang Direct Line) so Foto: TBWA

Themenseiten zu diesem Artikel: TBWA Mapfre

Die Agenturgruppe TBWA freut sich über Neugeschäft. Nach einem Pitch haben die Büros in Düsseldorf und Madrid den Etat für die Umstellung der Versicherungsmarke Direct Line auf den Namen Verti gewonnen. Hintergrund für die Umfirmierung ist, dass der spanische Finanzdienstleister Mapfre, zu dem Direct Line in Deutschland und Italien seit zwei Jahren gehört, sein Angebot im Bereich Direktversicherungen einheitlich unter dem Namen Verti führen will. Im Heimatmarkt ist diese Marke bereits etabliert.