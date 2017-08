Digitale Markenführung 21Torr holt Stefan Janßen als Managing Director

Verstärkung für 21Torr: Stefan Janßen hat bei der Digitalagentur als Managing Director Business Development angeheuert. Der 33-Jährige, der auch schon bei 1&1 und Maxdome gearbeitet hat, soll die Geschäfte der 95-Mann starken Digitalagentur standortübergreifend weiter ausbauen und für Wachstum sorgen.

Janßen wird sein Büro in der Stuttgarter Niederlassung von 21Torr beziehen, wo er eng mit dem dortigen Chef Marcus Reiser zusammenarbeiten wird. Zum Führungskreis gehören auch Agenturgründer Alexander Hafemann, der die Niederlassung in Reutlingen leitet, sowie die Hamburg-Chefs Jan Ditze und Oliver Zils.

21Torr hat sich als Full-Service-Dienstleister positioniert. Von der digitalen Strategie- und Markenberatung über Social Media und Website-Relaunches bis hin zu Mobile Apps bietet 21Torr eine breite Palette an Digital-Dienstleistungen an. Mit Janßen stößt nun ein Experte im Bereich der digitalen Markenführung zu der Agentur. Janßen war in leitenden Positionen beim Internet-Provider 1&1 und später bei Maxdome tätig. Zudem baute er als Head of Marketing & CRM den Fashion-Online-Shop outletcity.com maßgeblich mit auf. Zuletzt verantwortete er als Director Digital International bei WAGO, einem weltweit führenden Unternehmen in der Verbindungs- und Automatisierungstechnik, den Aufbau und Ausbau der globalen Digitalstrategie in 32 Ländergesellschaften.Reiser ist sich sicher, in Janßen den richtigen Sparringspartner gefunden zu haben. "Er ist versiert in allen Bereichen, die für unsere nächsten Schritte relevant sind", sagt der Managing Director von 21Torr in Stuttgart - und hebt vor allem seine Erfahrung in dynamischen Arbeitsumfeldern und sein Digital- und Vertriebs-Know-how hervor. "Wir freuen uns, mit ihm gemeinsam die zunehmende Nachfrage nach digitalen Projekten zu bedienen und unsere konsequente Ausrichtung auf ein erfolgreiches, organisches Agenturwachstum weiter zu forcieren.“ mas