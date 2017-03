Digitalagenturen Valtech übernimmt HS Digital

An der Spitze des neunköpfigen Teams stehen Andreas Pfeilschifter und Frank Jüngst. Sie arbeiten künftig unter dem Markennamen Valtech. Die Kunden werden von München aus betreut, einem der vier Valtech-Standorte in Deutschland. Die Agentur habe sich "gezielt und geschlossen für die neue Herausforderung in einer international etablierten Unternehmensgruppe entschieden", teilt Valtech mit. Mit der bisherigen HS Digital vertiefe man die Expertise in den Bereichen Business Development und im UX-Design, erklärt Valtcech-Geschäftsführer Uwe Tüben.Zu den von HS Digital betreuten Kunden gehören laut Firmenwebsite Unternehmen wie Suzuki, Messe Frankfurt, Emka und Erdgas Schwaben. "Mit Valtech haben wir einen Partner mit gleichem Mindset, klarer digitaler DNA und kompromissloser Nutzer- und Kundenorientierung gefunden", sagt HS-Digital-Manager Pfeilschifter. Die börsennotierte Valtech-Gruppe ist mit rund 2000 Mitarbeitern in 13 Ländern vertreten. In Deutschland gibt es Büros in Düsseldorf, Köln, Frankfurt und München. Zu den Kunden hierzulande zählen Audi, Bertelsmann, BMW, Porsche und Linde. mam