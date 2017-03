Digitalagenturen Sascha Martini wird Deutschlandchef von R/GA

Der 46-jährige Digitalexperte stand bis Anfang des Jahres an der Spitze von Razorfish Deutschland. Nach deren Fusion mit Sapient Nitro hat er die Publicis-Tochter verlassen. ‎Bevor er 2008 zu Razorfish kam und dort 2013 zum CEO aufstieg, war Martini Chef von Bassier, Bergmann & Kindler (heute UDG). In seiner neuen Rolle berichtet er an Executive Vice President EMEA Matt Lodder. Zu dessen Verantwortungsbereich gehören auch die Agenturstandorte in Bukarest und Istanbul.Bei R/GA führt Martini ein zunächst zehnköpfiges Team, das bis zum Jahresende aber deutlich größer werden soll. Zudem kann er auf Ressourcen der 350 Mitarbeiter starken Niederlassung in London zugreifen. Auf der Kundenliste des Berliner Büros stehen zum Start die beiden deutschen Großunternehmen Metro und Siemens (Employer Branding). Für diese Unternehmen ist die Interpublic-Tochter bereits international tätig. Geht es nach Deutschlandchef Martini, sollen binnen Jahresfrist zwei bis drei weitere namhafte Kunden gewonnen werden.R/GA gehört zu den bekanntesten Digitalagenturen der Welt. Ihr Gründer Bob Greenberg zählt zudem zu den prom‎inentesten Branchenpersönlichkeiten. Die Agentur hat sich unter anderem mit ihren Arbeiten für Nike und Beats einen Namen gemacht. Hier war sie jeweils eng in die Produktentwicklung eingebunden - ein Aufgabenbereich, in den viele Agenturen vordringen wollen, es allerdings nur wenige schaffen. Der hiesige Ableger von R/GA will sich zunächst auf die Bereiche Business Transformation/Consulting und kreative Agenturleistungen wie User Experience, Produktdesign und Content konzentrieren. mam