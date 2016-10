Digitalagenturen Elbkind eröffnet Büro in Stuttgart

Die drei Chefs von Elbkind: Stefan Rymar, Tobias Spörer und Maik Königs (v.l.) Foto: Elbkind

Die Hamburger Digitalagentur Elbkind expandiert in den Süden der Republik. Zum 1. November eröffnet ein Büro in Stuttgart - neben dem Stammhaus an der Elbe und der 2014 gestarteten Filiale in Berlin die insgesamt dritte Niederlassung von Elbkind. Das zunächst fünfköpfige Stuttgarter Team soll sich auf die Bereiche Data, Analyse und Content konzentrieren.