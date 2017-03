Digitalagenturen Accenture macht nächsten Schritt für die Übernahme von Sinner Schrader

Bild: Sinner Schrader Mehr zum Thema Digitalagenturen Accenture schluckt Sinner Schrader

Inzwischen haben die Kartellbehörden in Deutschland und Österreich dem Deal zugestimmt. Die Kaufverträge werden nach Angaben von Accenture im Lauf der nächsten beiden Wochen vollzogen. Mit dem Angebot von 9 Euro pro Aktie, das jetzt auch den verbliebenen Anteilseignern gemacht wird, bewertet die Beratungsfirma die Agentur mit einem Wert von knapp über 100 Millionen Euro. Es wird erwartet, dass der Käufer nach dem Erwerb der dafür nötigen Anteile Sinner Schrader von der Börse nimmt.Die Agentur wird in die Sparte Accenture Interactive eingegliedert. Der bisherige CEO Schrader soll an Bord bleiben und die Führung des kombinierten Agenturgeschäfts von Accenture Interactive in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernehmen. Dabei bleibt die Marke Sinner Schrader nach offiziellen Angaben vorerst erhalten. Ob das dauerhaft so sein wird, muss sich zeigen. Nach einer Übergangszeit wird der bisherige Chef von Accenture Interactive Rainer Balensiefer neue Aufgaben im Unternehmen übernehmen. mam