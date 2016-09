Digitalagentur Diconium Group eröffnet Niederlassung in Hamburg

Diconium-Chef Andreas Schwend Foto: Diconium

In Hamburg siedelt sich ein weiterer Digitaldienstleister an: Zum 1. Oktober eröffnet die Diconium-Gruppe in der Hansestadt ihren vierten Standort in Deutschland. Das Büro startet mit zwei strategischen Geschäftsbereichen und plant mit 45 neuen Mitarbeitern.