"Die Große Klappe" Kommunikationsverband ruft zu Nachwuchsfilm-Wettbewerb auf

Am 6. April werden bei der "Klappe" in Hamburg die Medaillen vergeben

Es ist wieder soweit: Der Kommunikationsverband ruft junge Kreative an Hochschulen, in Agenturen, Marketingabteilungen und Filmproduktionen zum Nachwuchsfilm-Wettbewerb "Die Große Klappe" auf. Interessierte können in Zweierteams ab sofort ihr Skript für drei vorgegebene Kreativideen für die Marken Deutsche Bahn, Rewe und Toyota einreichen. Im Rahmen der "Klappe"-Preisverleihung am 6. April in Hamburg werden die Gewinner gekürt.