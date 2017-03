Deutscher Werbefilmpreis Nackter Hornbach-Held ist der Abräumer des Abends

Der Deutsche Werbefilmpreis (DWP) ist in Hamburg angekommen: Zum zweiten Mal war die Hansestadt Schauplatz der Veranstaltung, bei der die handwerkliche Qualität bei der Produktion von deutschen Werbespots im Fokus steht. Insgesamt wurden elf Preise in verschiedenen Kategorien verliehen - gleich vier davon gingen an den Hornbach-Spot "Du lebst. Erinnerst du dich?".

Hornbach: Du lebst. Erinnerst Du Dich?



Bild: Hornbach Mehr zum Thema Heimat statt Content! Was uns die Hornbach-Kampagne zu sagen hat

Das sind die weiteren Gewinner des DWP 2017:

Volkswagen Lachende Pferde

Hugh Jackman presents: The Montblanc Story

Volkswagen - Der neue Amarok. Im Herzen ein Wolf.

Otto ZeitGeschenk 2016

VW Polo "Fuelled by Sound"

Audi Sport Brand Book Rodeo

Der vonund der Berliner Produktionsfirma Partizan realisierte Film überzeugte die Jury in der Königsdisziplin "Bester Werbefilm" sowie in den Sparten "Beste Regie", "Beste Kamera" und "Bester Schnitt". Dazu sagt die Regisseurin und Autorin Sonja Heiss, in diesem Jahr Vorsitzender der Jury: "Der Film ist sehr sympathisch und kann auch international standhalten."Die weiteren Gewinner sind:mitfür"Lachende Pferde" ("Bestes Skript"),mitfür"Pionieer" ("Bestes Art Department"),mitfür"Motor Pur" ("Beste Visuelle Effekte"),mitfür"Zeitgeschenk" ("Beste Animation"),mitundfür"Fuelled by Sound: The new Polo beats" ("Beste Komposition"),für"Rodeo" ("Bestes Sounddesign").Daneben wurden zwei Nachwuchstalente gefeiert:, Gewinner des Förderpreises der Deutschen Werbefilmakademie, präsentierte seinen Spot "All You Meat", den er zusammen mit der Hamburger Produktionsfirmaumgesetzt hat.von dergewann wiederum den Preis für den besten Nachwuchswerbefilm. Sie begeisterte die Jury mit dem emotionalen Film " Moonjourney " für den Verein Perspektive für jugendliche Flüchtlinge.Insgesamt konkurrierten rund 800 Einsendungen um die begehrten "Hatto"-Trophäen. Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist übrigens kostenfrei. Zugelassen sind Arbeiten aus dem jeweils vorherigen Kalenderjahr, die von deutschen Produktionsfirmen realisiert wurden.Die rund 600 Gäste in der Event-Location Kampnagel erwartete nicht nur eine originelle Show unter dem Motto "Superhelden", sondern auch ein musikalischer Überraschungsact: Die Hip-Hop-Band Fünf Sterne Deluxe sorgte für Stimmung und lieferte die optimale Grundlage für die After-Show-Party, die anschließend bis in die frühen Morgenstunden andauerte. bu

