Deutscher Digital Award Kolle Rebbe nimmt die meisten Trophäen mit nach Hause

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hat am 27. April zum dritten Mal den Deutschen Digital Award verliehen. Insgesamt wurden 49 digitale Arbeiten mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Als erfolgreichste Agentur des Abends nahm Kolle Rebbe fünf Medaillen in vier Kategorien entgegen. Zu den Gold-Gewinnern zählen unter anderem Überground, Dirk & Philip Kommunikation und GUD.berlin.

Die Gold-Gewinner des Deutschen Digital Awards 2017

Kunde und Projekt Agentur Kategorie Lidl: "#SANTACLARA CHRISTMAS FILM" Überground Digital Advertising Campaigns - Cross-Digital Campaign Mast-Jägermeister: "Monument der Freundschaft" dirk&philip kommunikation / UFOMAMMOOT Digital Live-Experience - Digital Installations / Events Bundesministerium der Verteidigung: "Bundeswehr: „Die Rekruten" castenow. communications / CROSSMEDIA Branded Content - Video-long-form Greenpeace: "Gestrandete Wale" Kubikfoto Websites (stationary and mobile) - User Experience / Usability Berliner Verkehrsbetriebe: "#weilwirdichlieben" GUD.berlin Social / Dialog - Social Media Auftritt

Quelle: Deutscher Digital Award

Deutscher Digital Award 2017: Die Bilder des Abends

Deutscher-Digital-Award-Moderator Jan Böhmermann (Bild: BVDW)

Mike John Otto, Jurypräsident Deutscher Digital Award, und Anke Herbener, Vorsitzende des Fachkreises Full-Service-Digitalagenturen im BVDW (Bild: BVDW)

Deutscher-Digital-Award-Moderator Jan Böhmermann (Bild: BVDW)

Gäste des Deutschen Digital Award 2017 bei der Preisverleihung (Bild: BVDW)

Gäste des Deutschen Digital Award 2017 bei der Preisverleihung (Bild: BVDW)

Dirk Bensien, Google, und Marco Junk, Geschäftsführer BVDW (Bild: BVDW)

Die Gewinner des Deutschen Digital Award 2017 (Bild: BVDW)

Gold für den BVG in der Kategorie Social Media Auftritt (Bild: BVDW)

Das Goldgewinnerteam des BVG (Bild: BVDW)

Gold für das Bundesministerium für Verteidigung in der Kategorie Video-long-form (Bild: BVDW)

Das Goldgewinnerteam des Bundesministeriums für Verteidigung (Bild: BVDW)

Gold für Greenpeace in der Kategorie User Experience / Usability (Bild: BVDW)

Das Goldgewinnerteam von Greenpeace (Bild: BVDW)

Gold für Jägermeister in der Kategorie Digital Installations / Events (VR/AR) (Bild: BVDW)

Gold für Jägermeister in der Kategorie Digital Installations / Events (VR/AR) (Bild: BVDW)

Das Goldgewinnerteam von Lidl (Bild: BVDW)

Das Goldgewinnerteam von Lidl (Bild: BVDW)

BVDW-Präsident Matthias Wahl und Ulrlich Kramer, stellv. Vorsitzender des Fachkreises Online-Mediaagenturen im BVDW (Bild: BVDW) Deutscher-Digital-Award-Moderator Jan Böhmermann (Bild: BVDW)

Mike John Otto, Jurypräsident Deutscher Digital Award, und Anke Herbener, Vorsitzende des Fachkreises Full-Service-Digitalagenturen im BVDW (Bild: BVDW)

Deutscher-Digital-Award-Moderator Jan Böhmermann (Bild: BVDW)

Gäste des Deutschen Digital Award 2017 bei der Preisverleihung (Bild: BVDW)

Gäste des Deutschen Digital Award 2017 bei der Preisverleihung (Bild: BVDW)

Dirk Bensien, Google, und Marco Junk, Geschäftsführer BVDW (Bild: BVDW)

Die Gewinner des Deutschen Digital Award 2017 (Bild: BVDW)

Gold für den BVG in der Kategorie Social Media Auftritt (Bild: BVDW)

Das Goldgewinnerteam des BVG (Bild: BVDW)

Gold für das Bundesministerium für Verteidigung in der Kategorie Video-long-form (Bild: BVDW)

Das Goldgewinnerteam des Bundesministeriums für Verteidigung (Bild: BVDW)

Gold für Greenpeace in der Kategorie User Experience / Usability (Bild: BVDW)

Das Goldgewinnerteam von Greenpeace (Bild: BVDW)

Gold für Jägermeister in der Kategorie Digital Installations / Events (VR/AR) (Bild: BVDW)

Gold für Jägermeister in der Kategorie Digital Installations / Events (VR/AR) (Bild: BVDW)

Das Goldgewinnerteam von Lidl (Bild: BVDW)

Das Goldgewinnerteam von Lidl (Bild: BVDW)

BVDW-Präsident Matthias Wahl und Ulrlich Kramer, stellv. Vorsitzender des Fachkreises Online-Mediaagenturen im BVDW (Bild: BVDW)