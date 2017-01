Deutscher Digital Award HORIZONT verlost eine Einreichung in der Kategorie Digital Advertising Campaigns

Am 27. April 2017 findet in Berlin zum dritten Mal der Deutsche Digital Award statt. Die Einreichungsphase für den durch den Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) verliehenen Kreativpreis läuft bereits auf Hochtouren. Wer seine Arbeit noch nicht angemeldet hat, dem bietet sich jetzt die Chance auf einen attraktiven Gewinn: Als Medienpartner verlost HORIZONT eine Einreichung in der Kategorie Digital Advertising Campaigns im Wert von 380 Euro.

Und so kann an der Verlosung teilgenommen werden: Schicken Sie einfach eine. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt und erhält im Nachgang alle Informationen zum Ablauf der kostenlosen Einreichung. Einsendeschluss ist Mittwoch, 11. Januar 2017.Der 2015 erstmals verliehene Deutsche Digital Award zeichnet Spitzenleistungen der Digitalbranche in ihrer gesamten Bandbreite aus. Bis zum 3. Februar können sich Werbe-, Design-, Internet- und Kommunikationsagenturen wie auch Werbungtreibendem, Freiberufler und Unternehmen aus dem Bereich digitale und vernetzende Medien mit ihren besten digitalen Kreationen für Edelmetall empfehlen. Voraussetzung für die Einreichung ist, dass die Arbeiten 2016 erstmals in Deutschland, Österreich oder der Schweiz veröffentlicht wurden.Die Einreichung erfolgt über www.deutscherdigitalaward.de . Wer mit Bronze, Silber oder Gold ausgezeichnet wird, sammelt wichtige Kreativpunkte für das Digitale Kreativranking, das der BVDW gemeinsam mit Medienpartner HORIZONT veröffentlicht, sowie für das HORIZONT-Kreativranking. Die Preisverleihung am 27. April wird von TV-Satiriker Jan Böhmermann moderiert."Durch sein granulares Kategoriensystem bildet der Deutsche Digital Award die Digitalbranche so facettenreich ab wie keine vergleichbare Auszeichnung. Mit der Verlosung einer kostenfreien Einreichung durch unseren Medienpartner HORIZONT möchten wir alle Marktteilnehmer dazu ermutigen, ihre besten digitalen Arbeiten ins Rennen zu schicken", so, stellvertretender Vorsitzender des Fachkreises Full-Service-Digitalagenturen im BVDW. hor