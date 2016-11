Designagenturen Martin et Karczinski schafft neue Führungspositionen

Dirk Kartes ist seit kurzem COO bei Martn et Karczinski Foto: Martin et Karczinski

Die Münchner Branding- und Designagentur Martin et Karczinski erweitert das Top-Management um gleich zwei Positionen. Neu an Bord sind Chief Operating Officer Dirk Kartes und Finanzchef Heinz Schwan. Kartes war zuletzt für NBC Universal Global Networks tätig, Schwan für die Digitalagentur Conrad Caine. Ebenfalls neu im Team ist Klaus Kallenbrunnen. Er heuert als Director Digital Business an.