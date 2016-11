David+Martin Wie die neue Leerdammer-Agentur Werbeklischees wortwörtlich demontiert

Weg mit den Kulissen: Leerdammer besinnt sich auf seinen Ursprung Foto: Screenshot Youtube/Leerdammer

It's all about the Käsebrot: Nach über einem Jahr Abstinenz kehrt Leerdammer mit neuem Konzept und neuer Agentur in die TV-Werbung zurück. Der frisch berufene Betreuer David+Martin aus München folgt auf Young & Rubicam und will mit der Kampagne zum Ausdruck bringen, worauf es nicht nur bei Leerdammer am Ende wirklich ankommt: Darauf, ein gutes, ehrliches und leckeres Produkt zu haben.