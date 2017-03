Data-Experte Florian Teschner wechselt von Universal McCann zu Havas Media

Havas Media baut seine Datenkompetenz und holt Florian Teschner an Bord. Der Technologie-Experte kommt von Universal McCann, wo er zuletzt drei Jahre lang den Bereich Data Science leitete.

Bei Havas Media fungiert Teschner bereits seit Februar als Head of DBI (Digital Business Intelligence) und verantwortet in dieser Position unter anderem die Bereiche Audience Management, Datenstrategien, Analytics und Technologieberatung. Wie die Agentur mitteilt, wird das DBI-Team in den kommenden Monaten personell weiter wachsen mit dem Ziel, veränderte Kundenwünsche und -realitäten zu beantworten und bestmöglich abzubilden.Havas Media betreut im Digitalbereich Kunden wie O2 und Kia und bietet komplette Datenlösungen und DMP-Konzepte aus einer Hand an. Zur Havas Media Group in Deutschland gehören die Agenturmarken Havas Media, Arena Media und Forward Media. tt