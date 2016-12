Das Handwerk Warum Heimat alte Kung-Fu-Filme zitiert

Heimat und Das Handwerk zeigen mit dem Film, wie viel Hingabe es braucht, um ein Meister seines Handwerkfachs zu werden Foto: Screenshot Youtube

Der Weg zum Meister in einem Handwerksfach ist für die Lehrlinge kein leichter - wird am Ende aber mit Erfüllung und Perfektion belohnt. Diese Motivation heben Heimat und Das Handwerk jetzt in einem neuen Werbespot hervor, der eine sehenswerte Hommage an alte Kung-Fu- und Martial-Arts-Filme ist.