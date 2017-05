Darren Richardson Havas wirbt Kreativchef von BBDO Düsseldorf ab

Die Agenturgruppe Havas Germany meldet eine prominente Neuverpflichtung. Das französische Network holt für seine Niederlassung in Düsseldorf den Kreativen Darren Richardson an Bord. Das ist nicht irgendwer, sondern der aktuelle Co-Kreativchef von BBDO Düsseldorf. Der Engländer tritt bei seinem neuen Arbeitgeber am 1. Juni an. Der bisherige CCO Andreas Henke wird die Agentur verlassen.