Cyperfection Digitalagentur gründet "Strategy-Hub" in Berlin

Die Ludwigshafener Digitalagentur Cyperfection gründet eine Niederlassung in Berlin. Das neue "Strategy-Hub" am Checkpoint Charlie wird geleitet von Account Director Christian Klar. Zudem kommen mit Tillmann Allmer und Malte Vega Valenciano zwei weitere Digitalexperten an Bord.

Das Dreiergespann soll das Know-how von Cyperfection in den Bereichen Strategie und Kreation stärken. Klar, Allmer und Valenciano sollen in standortübergreifenden Teams innovative Customer Experiences für alle Kunden der Agentur entwickeln und realisieren. Mittelfristig soll auch das Neugeschäft am Standort Berlin vorangetrieben werden.Der 46-jährige Klar berät in seiner Funktion als Standortleiter die Bestandskunden in den Bereichen B2B und Healthcare, darunter Merck Selbstmedikation, Fuchs Petrolub und Philips. Zudem soll er verschiedene Projektteams an den beiden Standorten Berlin und Ludwigshafen führen und neue Kunden für das Hauptstadt-Office gewinnen. Zuvor war Klar als Account Director für die Berliner Digitalagentur Digiden tätig.Klar zur Seite stehen ab sofort Senior Digital Stratege Tillmann Allmer und Senior Art Dorector Malte Vega Valenciano. Der 44-jährige Allmer kommt von der United Digital Group (UDG) zu Cyperfection und soll unter anderem die Beratungskompetenzen in den Bereichen digitale Kommunikation, strategischer Einsatz von Social Media sowie digitale Transformation ausbauen. Ebenfalls von UDG kommt der 30-jährige Valenciano zu der Agentur. Dort betreute er bis zuletzt als Senior Art Director Team UX/UI Kunden wie Ebay, Mobile.de und Audi. Bei Cyperfection soll er sich um den Aufbau der Kreation kümmern. tt