Crossmedia Gero Maskow leitet Standort Hamburg

Crossmedia baut die Führungsspitze am Standort Hamburg aus. Ab sofort leitet Gero Maskow als Standortleiter das mittlerweile 30 Mitarbeiter umfassende Team in der Hansestadt und verantwortet damit alle kunden- und partnerbezogenen Themen des Hamburger Büros der Mediaagentur.

Der Diplom-Medienwirt ist seit 2013 für Crossmedia tätig, zunächst als Planungsleiter Digital am Hauptsitz Düsseldorf, zwei Jahre später wechselte er als Unit Direktor in das Hamburger Büro. Zuvor war Maskow unter anderem für Carat in Düsseldorf und die Digitalagentuer Add2 tätig."Mit dem Ausbau der Führungsspitze in Hamburg sehen wir uns für die Herausforderungen, welche die digitale Transformation für unsere Branche bereithält, sehr gut aufgestellt", erklärt Georg Tiemann, geschäftsführender Gesellschafter von Crossmedia. "Gero Maskow hat in der Vergangenheit häufig bewiesen, wie man neue technologische Entwicklungen zielführend in die Zusammenarbeit mit Kunden und Kreativpartnern einbringt."Als ausgewiesener Digitalexperte soll Maskow außerdem die strategische Weiterentwicklung des Service- und Leistungsspektrums der inhabergeführten Mediaagentur standortübergreifend vorantreiben. dh