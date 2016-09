Content Marketing C3 wirbt Benjamin Baumann von Antoni ab

Benjamin Baumann macht jetzt in Content Marketing Foto: C3

Der Stuttgarter Standort von C3 bekommt eine neue Führung: Benjamin Baumann heuert als Business Director und kaufmännischer Standortleiter bei dem Spezialdienstleister für Content Marketing an. Baumann, der von der Mercedes-Agentur Antoni kommt, wird C3 Stuttgart künftig gemeinsam mit Creative Director Patrick Amor führen, der zum kreativen Standortleiter aufsteigt. Beide berichten an C3-Geschäftsführer Karsten Krämer, der bereits den Standort München verantwortet und nun die Zusammenarbeit der beiden C3-Standorte im Süden Deutschlands noch verstärken will.