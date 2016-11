Content Marketing C3 präsentiert Partner für die Region Asien/Pazifik

C3-Manager Gregor Vogelsang (r.) und Lukas Kircher bauen die internationale Reichweite aus Foto: C3

Die Agentur C3 baut weiter an einem internationalen Netzwerk. Nachdem zuletzt ein Jont Venture mit dem US-Anbieter MXM aus der Taufe gehoben wurde, kommt mit der australischen Agentur Edge nun ein Kooperationspartner für die Region Asien/Pazifik an Bord. Edge ist mit rund 45 Mitarbeitern in Sydney und Melbourne vertreten.