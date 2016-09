Clio Awards Ogilvy ist beste deutsche Agentur / Heimat holt 3-mal Gold

52 Preise gehen bei den diesjährigen Clio Awards nach Deutschland. Davon entfallen insgesamt 36 Medaillen und 11 sogenannte "Finalist Certificates" auf hiesige Kreativagenturen, die übrigen fünf Preise auf den deutschen Nachwuchs. Die meisten Preise konnte Ogilvy & Mather Deutschland absahnen, die häufigsten Gold-Auszeichnungen gehen an Heimat.

Hornbach: Du lebst. Erinnerst Du Dich?

Dear Brother

Insgesamt konnte Heimat drei Goldmedaillen gewinnen - zwei für die-Kampagne "Du lebst. Erinnerst du dich?" (in den Kategorien Commercials und Sound Design) und eine für den-Film "Weihnachten ist in dir" (Animation). Außerdem ergatterte die Agentur drei Bronzemedaillen. Erfolgreichste deutsche Agentur (auf Basis des HORIZONT-Kreativrankings) ist allerdings Ogilvy & Mather, das insgesamt zweimal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze ergatterte. Allein sechsmal Edelmetall gab es dabei für- darunter unter anderem Gold in der Kategorie Branded Content. Zudem konnte die Agentur bei dem Ableger Clio Sports je einmal Silber und Bronze für die-Kampagne "Workout Billbords" gewinnen.Hinter Ogilvy und Heimat liegen(zweimal Silber, viermal Bronze),(zweimal Gold mit "The First Braille Smartwatch" für Dot Incorporation und "Save Me" für Ötztal Tourismus) sowie(einmal Gold, viermal Bronze) auf den Plätzen 3 bis 5. Gold gab es außerdem für diein der Kategorie Student Film mit dem bereits vielfach ausgezeichneten "Dear Brother"-Spot für Johnnie Walker.Die Clio Awards werden am 28. September im American Museum for Natural History in New York verliehen. Dort erfahren die Agenturen zudem, wer in den einzelnen Kategorien mit dem "Grand Award" ausgezeichnet wird. Alle Gewinner gibt es auf der Website der Clio Awards . tt