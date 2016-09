Clio Awards Deutsche gehen bei der Grand-Prix-Vergabe leer aus

Nachdem sich die Gold-, Silber- und Bronzegewinner der Clio Awards bereits vor zwei Wochen über ihre Auszeichnungen freuen konnten, wurden nun auch die Grand-Prix-Sieger bekannt gegeben. Die schlechte Nachricht vorweg: Unter den elf Hauptgewinnern ist leider keine deutsche Agentur.

REI #OptOutside

"The Swedish Number" - STA - Ingo

Mit den Best-of-Show-Preisen werden dafür die üblichen Verdächtigen bedacht, die auch schon bei den Cannes Lions im Juni im Rampenlicht standen: Je zwei Grand Clios gehen an die Kampagnen „#Optoutside“ für den Outdoorhändlervon der Agenturin San Francisco sowie „The Swedish Number“ für dievonin Stockholm. Die REI-Kampagne überzeugte in den Kategorien Guerilla und Public Relations, die schwedische Tourismuskampagne in Direct und Innovation. Eine Auflistung aller Grand-Prix-Gewinner gibt es hier Neben den Grands Prix wurden auch verschiedene Sonderpreise vergeben:kann sich über den Titel "Network of the Year" freuen,in Chicago ist "Agentur des Jahres", die Pariser Agenturwurde zur "inhabergeführten Agentur des Jahres" gekürt. Das New Yorker Unternehmenist die "Produktionsfirma des Jahres" undträgt den Titel "Kunde des Jahres."Insgesamt haben die Clio-Juroren in den verschiedenen Profi- und Studentenkategorien elf Grands Prix, 157-mal Gold, 273-mal Silber und 365-mal Bronze vergeben. Davon wandern 46 Medaillen nach Deutschland: 41 gehen an hiesige Kreativagenturen, fünf an Studenten der, derund derin Hamburg.Von den deutschen Agenturen hatmit 9-mal Edelmetall die Nase vorn. Davon gehen allein sechs Kampagnen an das Berliner Team für das Buchprojekt „Mein Kampf – gegen Rechts“.und ihre Agenturschwesterstehen mit drei Gold- und vier Silbermedaillen auf Rang 2 der besten deutschen Teilnehmer. Mehrfachpreisträger aus Deutschland sind außerdem Jung von Matt (6 Medaillen),(5),(4),(3),und(je 2).Die Gewinner der Clio-Festivalbereiche Key Art und Health werden erst im Laufe der nächsten Wochen und Monate im Rahmen eigener Preisverleihungen bekannt gegeben. bu