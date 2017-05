Clevere Printanzeige Wie Asics bei der Suche nach dem richtigen Laufschuh hilft

Jeder Läufer weiß, wie wichtig der passende Runningschuh ist, um keine langfristigen Gelenkschäden davonzutragen. Asics hat diese Prämisse in Brasilien jetzt in eine clevere Kampagne umgemünzt - und eine thermochromische Printanzeige entwickelt, mit der Konsumenten ganz einfach herausfinden können, welcher Schuh zu ihnen passt.

Asics - Foot Type Test Ad

Der Casefilm zum "Foot Type Test" erklärt die genauso simple wie effektive Marketingidee: Die Kreativagentur Neogama in São Paulo hat für die Running-Marke eine Anzeige entwickelt, die mit thermochromischer Tinte gedruckt ist und auf Körperwärme reagiert. Sobald der Konsument die Anzeige aus dem Printmagazin heraustrennt und sich mit nacktem Fuß auf sie stellt, färbt sich die schwarze Fläche blau und der Fußabdruck wird sichtbar. Ihre persönliche Fußform können die Läufer dann mit der nebenstehenden Legende vergleichen und ihren passenden Asics-Schuh auswählen.Erfahrene Läufer wird Asics mit der Anzeige, die in Brasilien in großen Magazinen wie "Runner's" erschienen ist, zwar nicht abholen können - schließlich wissen die meisten ganz genau, ob sie Unterpronierer, Neutralläufer oder Überpronierer sind. Für Einsteiger, die noch auf der Suche nach dem perfekten Laufschuh sind und sich noch nicht für eine Marke entschieden haben, ist die Anzeige dafür durchaus sinnvoll - und könnte Asics einen Image-Vorteil gegenüber den Wettbewerbern verschaffen.Bei Neogama zeichnen(Chief Creative Officer),(Creative Directors),(Art Directors) sowie(Copywriter) verantwortlich. Der Casefilm wurde produziert von Ritmo Visual Filmes, Regie führte. Die verantwortliche Soundproduktion ist, die grafischen Effekte kommen von. tt