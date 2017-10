Christoffel-Blindenmission So eindrucksvoll inszenieren Plantage und Aperto den Welttag des Sehens

Im Hollywood-Film "Der seltsame Fall des Benjamin Button" wird Hauptdarsteller Brad Pitt mit zunehmendem Lebensjahren immer jünger - eine vergleichbare Geschichte erzählen nun die beiden Agenturen Aperto und Plantage in ihrer Arbeit für die Christoffel-Blindenmission (CBM). Zum Welttag des Sehens am 12. Oktober launcht die Organisation einen emotionalen Film, der mit schlichten Bildern, dafür aber mit umso eindringlicherer Textbotschaft auskommt.

Mit der Kampagne will die CBM ihre Bekanntheit erhöhen und das Markenbild schärfen (Bild: Christoffel Blindenmission)

Der 50-sekündige Film zeigt im Close-up das Gesicht einer alten Frau, das sich in das eines kleinen Mädchen verwandelt. Die Stimme - die ebenfalls immer jünger wird - schildert mit den Worten "Ich habe gesehen..." die Eindrücke ihres Lebens. Der Clip endet mit einem Augenaufschlag des nun erblindeten Kindes und dem Satz "Und ich habe gesehen, was es bedeutet, nicht sehen zu können". Gedreht habenund CBM den TV- und Online-Spot mit fünf realen Darstellerinnen, deren Gesichter per Computertechnik kombiniert wurden. Für den Ton befanden sich zeitweise fünf Sprecherinnen im Studio."Unser Anspruch war es, über eine im besten Sinne merkwürdige Geschichte Menschen zu berühren. Wenn ursprünglich blinde Menschen mit eigenen Augen auf ihr Leben zurückblicken können, zeigt das die lebensverändernde Kraft der Arbeit der CBM - für blinde Menschen genauso wie für Spender und Unterstützer", sagt Plantage-Kreativdirektor. Mit der Kampagne, zu der auch Print- (Kreation: Plantage) und Digitalmaßnahmen (Kreation:) gehören, will CBM laut Marketingleiterindie Markenbekanntheit stärken und das Markenbild schärfen.Realisiert haben Aperto, seit 2014 digitale Leadagentur der CBM, und Plantage die Kampagne in Zusammenarbeit mit dem Animationsstudiosowieund der Produktionsfirma, alle aus Berlin. fam