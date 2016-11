Cheil Pit Kho wird Executive Creative Director im Düsseldorfer Büro

Pit Kho steigt bei Cheil in Düsseldorf ein Foto: Havas

Die Agentur Cheil verstärkt ihre Niederlassung in Düsseldorf mit einem renommierten Kreativen. Pit Kho, zuletzt in Diensten von Serviceplan, heuert als Executive Creative Director bei dem südkoreanischen Netzwerk an. Zusammen mit Standortleiter Claus Adams soll er das Geschäft weiter ausbauen.