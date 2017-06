Cerealien-Hersteller FCB Hamburg inszeniert Müsli-Riegel von Kölln

Kölln Müsli bleibt seiner Leadagentur treu: FCB Hamburg wurde mit der Entwicklung der Launchkampagne für die neuen Müsli-Riegel des Cerealien-Herstellers beauftragt. Die fünf Sorten des neuen Produkts werden sowohl in Printanzeigen, digital und Out-of-Home beworben und sollen insbesondere junge Leute ansprechen.

Die fünf Sorten des Müsli-Riegels werden in Printanzeigen, digital und Out-of-Home beworben (Bild: FCB Hamburg)

Bereits seit fünf Jahren betreut FCB Hamburg den Cerealien-Hersteller Peter Kölln. Und die Partnerschaft geht weiter: Mit dem Spruch "Dein Lieblingsmüsli. Jetzt zum Mitnehmen" möchte FCB jetzt den neu eingeführten Müsli-Riegel im Kölln-Sortiment bekannt machen. Dafür hat die Agentur Printanzeigen mit insgesamt sechs verschiedenen Motiven entwickelt. Auf den Anzeigen ist jeweils eine Sorte in Müsli-Form, eingefüllt in eine Schale und als Riegel zu sehen. Dazu der Untertitel: "Das Riegel-Müsli".Die Printanzeigen werden in BCN- und Burda-Titeln platziert, darunter die Fernsehzeitung "TV Spielfilm" sowie die Frauenmagazine "Freundin", "Bunte" und "Lisa". Zudem wird der Müsli-Riegel in einer Digitalkampagne in den sozialen Medien sowie auf den digitalen Burda-Kanälen beworben, die insgesamt 29 Millionen Unique User aufweisen.In der Öffentlichkeit könnten Passanten in Linienbussen in den Großstädten Berlin, Hamburg, München und Köln sowie durch Traffic Boards und Plakate in universitätsnahen Bahnhöfen auf den Snack aufmerksam werden. Mit der Platzierung in Uni-Nähe will FCB laut CEO Daniel Könnecke folgendes erreichen: "Mit dem neuen Produkt können wir die Traditionsmarke Kölln noch viel stärker als bisher emotional aufladen und für die jüngeren Verbraucher attraktiv machen".Anfang dieses Jahres bestätigte Kölln FCB Hamburg als Leadagentur. Schon seit 2012 betreut die Werbeagentur den Gesamtetat des Cerealien-Herstellers. "FCB Hamburg bleibt unser kreativer Partner mit Ideen, die zu uns passen", zeigt sich der Marketingleiter Jörg Büttner von Peter Kölln mit der Stammagentur zufrieden. bre