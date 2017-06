Cannes Shortlists 18 Shortlistplätze für Deutschland bei Health & Wellness und Pharma

Shortlist Health & Wellness

16 Arbeiten haben die deutschen Teilnehmer in der Kategorie Health & Wellness noch im Rennen. 15 davon gehen auf das Konto von Grey in Düsseldorf, die mit der Printkampagne "Open your Eyes" für Terre des Femmes in mehreren Unterkategorien nominiert ist. Außerdem schaffte es Serviceplan mit der Arbeit "The Truth Unveiled" im Auftrag von IPRAS Women for Women auf die Shortlist. Ingesamt stehen hier 243 Arbeiten in der Endrunde.2-mal ist Deutschand auf der Shortlist der Pharma Lions vertreten. Hoffnungen auf einen Löwen können sich die Agenturen Pink Carrots und Publicis Pixelpark machen. Erstere ist mit der Kampagne "IOL Universere" für Zeiss nominiert, letztere mit "Game of Pain" im Auftrag von Recordati Pharma. Insgesamt gibt es hier 59 Shortlist-Plätze.Die Löwenanwärter in dieser Sparte werden traditionell schon einige Wochen vor dem Start des Festivals bekannt gegeben. Vor Ort müssen die Nominierten ihre Innovationen dann live präsentieren. Aus Deutschland bekommt dieses Jahr allerdings kein Teilnehmer diese Chance - niemand hat es auf die Shortlist geschafft. Von den 35 Arbeiten in der Endrunde kommen die meisten, insgesamt 13, aus den USA.