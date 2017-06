Cannes Lions So heiß ging es beim German Beach zu

Beim German Beach von Weischer Media und Studio Funk versammelte sich auch in diesem Jahr wieder die deutsche Kreativelite Foto: Boris Bullwinkel

Der Donnerstagabend ist für die deutsche Delegation bei den Cannes Lions so etwas wie der Höhepunkt der Woche an der Croisette. Dann nämlich laden Weischer Media und Studio Funk zum German Beach und versammeln am Strand die gesamte deutsche Werberelite - und die schwedische Rockband Mando Diao heizte den Gästen mächtig ein. HORIZONT Online zeigt die besten Impressionen von dem Event in einem Highlight-Video und einer Bildergalerie.