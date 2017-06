Cannes Lions Ranking Scholz & Friends holt auf

Wer nimmt die meisten Löwen mit nachhause? Foto: Cannes Lions

Bei der heutigen Preisverleihung wechselten insgesamt noch einmal 224 Löwen den Besitzer. Gerade mal acht davon gehen an deutsche Teilnehmer. DDB Germany kann seine Pole Position knapp verteidigen, Scholz & Friends rückt dank einem silbernen und einem bronzenen Löwen in der Kategorie Digital Craft dicht heran. Den 3. Platz auf dem Treppchen teilen sich Grey und Heimat. Das finale Cannes-Ranking steht erst nach der letzten Preisverleihung am Samstagabend fest. Das Ranking wird nach jeder Award-Show aktualisiert.