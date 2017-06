Cannes Lions Ranking Philipp und Keuntje zieht an Ogilvy und Thjnk vorbei

Besonders begehrt: Ein Grand Prix bei den Cannes Lions Foto: Cannes Lions

In das Cannes-Ranking kommt Bewegung: Nach den Preisverleihungen am Dienstagabend springt Philipp und Keuntje in der von HORIZONT Online präsentierten Rangliste der erfolgreichsten deutschen Agenturen auf Rang 4 - und verdrängt damit Ogilvy & Mather und Thjnk auf die Plätze. Das finale Cannes-Ranking steht erst Ende der Woche fest. Noch bis zum 24. Juni werden an der Côte d'Azur die begehrten Kreativpreise vergeben. Das Ranking wird nach jeder Preisverleihung aktualisiert.