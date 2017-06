Cannes Lions Das HORIZONT-Magazin zum kostenlosen Download

In dem Magazin finden sich unter anderem spannende Interviews und Porträts von Universal-Music-Chef, der beim größten Kreativfestival der Welt als Media Person of the Year ausgezeichnet wird, und der deutschen Product-Design-Jury-Präsidentin. Außerdem geht es in dem Magazin um den Creative Marketer of the Yearund die Versuchung großer Marken, in Zeiten von Donald Trump verstärkt auf politische Kommunikation zu setzen. Nicht fehlen dürfen natürlich auch die wichtigsten Termine für deutsche Werber in der Cannes-Woche vom 18. bis 24. Juni.Das HORIZONT-Magazin gibt es hier als kostenloses E-Paper . Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre! hor