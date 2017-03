Cannes Lions Burger King ist "Creative Marketer of the Year"

Burger King wird in Cannes geehrt Foto: Burger King

Das Werbefestival Cannes Lions kürt in diesem Jahr die Fastfood-Kette Burger King zum "Creative Marketer of the Year". Mit der Auszeichnung wolle man das Unternehmen für seine Kreativität in der Markenkommunikation und das inspirierende globale Marketing seiner Produkte auszeichnen, teilen die Veranstalter mit.