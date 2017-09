Bye-bye Group M Bernd Hoffmann wechselt als AdTech-Chef zu Pro Sieben Sat 1

Bernd Hoffmann wechselt zurück ins TV-Geschäft Foto: Group M

Die Group M verliert Bernd Hoffmann an Pro Sieben Sat 1. Der Manager, der bei dem Media-Riesen zuletzt als Chief Client Officer den digitalen Produktbereich M-Platform verantwortete, heuert Anfang 2018 bei dem Münchner TV-Konzern als Geschäftsführer Advertising Platform Solutions an. In diesem Bereich bündelt das Medienunternehmen seine AdTech-Aktivitäten und -Beteiligungen.