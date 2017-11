Bundeswehr & Castenow Die Gewinner des ersten Effie Grand Prix im Video-Interview

Beauftragter Kommunikation für die Arbeitgebermarke

Die 17-köpfige Grand Jury unter Vorsitz von Larissa Pohl (Vorstand Jung von Matt) und HORIZONT-Chefredakteur Uwe Vorkötter hatte "Die Rekruten" nach zweistündiger Beratung zur besten Kampagne des Jahres gewählt. Der Grand Effie repräsentiere den besten Case aller Einreichungen eines Jahrgangs und sei die Benchmark für Marketingkommunikation in den kommenden Jahren, so Jury in ihrer Begründung.