Brandboost by Divimove Manuel Challal kommt als Head of Client Services von Mediakraft

Brandboost by Divimove wächst weiter: Manuel Challal wird neuer Head of Client Services bei der Online-Video-Kreativagentur aus dem Hause Divimove. Er kommt von Mediakraft und folgt auf Christian Wildhof, der das Unternehmen nach 18 Monaten auf eigenen Wunsch verlässt.



Bild: Divimove Mehr zum Thema Influencer-Netzwerk Divimove geht unter die Performance-Vermarkter auf Youtube

In seiner neuen Funktion soll Challal nach Angaben von Divimove mit einem neu zusammengestellten Team aus Account Managern die ganzheitliche strategische Markenberatung von Kunden wie Nestlé, Unitymedia, Conrad Electronic und WWF Deutschland übernehmen. Dabei soll er in enger Zusammenarbeit mit der Kreation die Markenkommunikation der Kunden im Online-Video-Bereich auf technischer sowie inhaltlicher Ebene zukunftsorientiert vorantreiben."Wir freuen uns sehr, mit Manuel Challal einen trendbewussten Online-Video-Experten gewonnen zu haben, der mit seinen Kompetenzen und einem branchenweiten Netzwerk zweifellos eine perfekte Neubesetzung in der Strategieberatung für uns ist", sagt, Chief Sales Officer bei Divimove. "Gemeinsam mit ihm und weiteren 20 neuen Mitarbeitern möchten wir Brandboost by Divimove europaweit als unabhängige Online-Video-Kreativagentur stärken und die Zukunft des Online-Video-Marketings an vorderster Front mitgestalten."Manuel Challal war bis zuletzt als Head of Campaign Management bei der Vermarkter-Unit Produktkraft des Multi-Channel-Netzwerks Mediakraft tätig. In dieser Position war er federführend für den Aufbau von "Turn On", dem Youtube-Branded-Entertainment-Kanal der Media Markt Saturn Gruppe verantwortlich. tt