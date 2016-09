Branchen-Event HORIZONT Online verlost 2 Tickets für den Innovationstag

Am 29. September lädt Serviceplan wieder zum Innovationstag nach München. Im Haus der Kommunikation werden zahlreiche Top-Referenten und Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien als Speaker erwartet. HORIZONT Online verlost 2 Tickets.

Teilnehmer dürfen sich unter anderem auf Martin Lindstrom freuen. Der "Brand Futurist" wird sich bei seinem Vortrag unter anderem mit dem Hype-Thema Big Data auseinandersetzen. Zu den Gastrednern gehören auch der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner, Bestseller-Autor Frank Schätzing, der ehemalige Wikileaks-Sprecher Daniel Domscheit-Berg, Youtube-Star Bianca “Bibi” Heinicke sowie TV-Star und Testimonial Elyas M’Barek.Ein Highlight gibt es am Ende der Veranstaltung. Am Abend wird im Rahmen eines Gala-Dinners in der Münchner Residenz der CMO of the Year Award an den besten Marketingchef Deutschlands verliehen.hor