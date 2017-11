Branca-Shots für Alle So springen Kolle Rebbe und Scholz & Friends auf die Fernet-Branca-Diskussion auf

So springen Kolle Rebbe und Scholz & Friends auf die Fernet-Branca-Diskussion auf

Fernet Branca hat offensichtlich einen nachhaltigen Eindruck in der Kreativszene hinterlassen. Die Kommentare zu dem umstrittenen "Werber"-Plakat in Hamburg-Ottensen reissen nicht ab. Während die einenund die, gibt es Agenturen, die den Hype um die viel diskutierte Kampagne mit Humor für ihre eigenen Zwecke nutzen. Kolle Rebbe und Scholz & Friends gehören dazu.



Bild: Facebook.com/holtappels Mehr zum Thema Social-Media-Debatte Hamburger Werber fühlen sich von Fernet-Branca-Plakat diskriminiert und schalten Werberat ein

Aber alles der Reihe nach. Worum geht es eigentlich? Der Distributor von Fernet Branca, Borco Marken Import, hat vorige Woche ein von der Agentur Pilot getextetes Plakat geschaltet, auf dem zu lesen ist: „Früher gab es hier ehrliche Arbeiter. Jetzt gibt es Werber“. Das fand der Chef von GGH Mullen Lowe Benedikt Holtappels ebenso wenig witzig wie GWA-Vorstandsmitglied und Jung-von-Matt-Werber Raphael Brinkert. Auf Facebook machten sie ihrem Unmut Luft. Brinkert hat sogar eine Beschwerde beim Deutschen Werberat eingereicht. Daraufhin folgten hitzige Diskussionen im Social Web sowie ein spitzer Kommentar von Hartwig Keuntje , der auf HORIZONT Online veröffentlicht wurde.Jetzt springen mit Kolle Rebbe und Scholz & Friends weitere renommierte Kreativagenturen auf das Thema an. Kolle Rebbe postete auf seiner Facebook-Seite ein Bild mit der Headline: „Früher gab es hier ehrliche Hafenarbeiter. Jetzt gibt es hier ...“. Das Social-Media-Team von Fernet Branca machte als einer der ersten einen Vorschlag, womit man die Satzlücke füllen könnte: "Branca Shots".Mit Scholz & Friends meldet sich nun auch die Agentur zu Wort, die Holtappels und Brinkert mit ihrer Entrüstung über das Plakat ursprünglich verteidigen wollten. Die WPP-Tochter hat ihren Sitz nämlich in Ottensen und ist dort bei Anwohnern nicht gerade beliebt. Scholz & Friends geht gar nicht auf die vermeintliche Beleidung ein.Sie bedient sich stattdessen eines anderen Motivs aus der Kampagne und verknüpft es mit einer Stellenanzeige in eigener Sache. Damit ist ihr ein sauberer Konter geglückt, der vielleicht endlich eine Schlusspunkt unter diese doch reichlich bizarre Diskussion setzt. bu