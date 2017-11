Big Spender Mediacom setzt sich im Coca-Cola-Pitch durch

Werbeausgaben von Coca-Cola in Deutschland 2017

Quelle: (Nielsen)



Wie Coca-Cola Deutschland und Mediacom in einer gemeinsamen Mitteilung verkünden, hat sich die Networkagentur aus der WPP-Holding Group M in dem umfangreichen Media-Pitch des Getränkekonzerns durchgesetzt. Heißt: Mediacom mit Sitz in Düsseldorf ist hierzulande weiterhin für das Mediabudget des Unternehmens verantwortlich.Dieses kann sich durchaus sehen lassen. Wie eine aktuelle Auswertung von Nielsen zeigt, hat Coca-Cola in diesem Jahr bis einschließlich September in Deutschland bereits mehr alsbrutto in Werbung investiert. Der Löwenanteil davon - nämlich gut 63 Millionen Euro - flossen ins TV. Auch Onlinewerbung (knapp 23 Millionen Euro) und Außenwerbung (18 Millionen Euro) spielen im Mediamix des Konzerns eine große Rolle.Dass Mediacom am Ende im Pitch die Nase vorn hatte, ist für die Agentur nicht nur wegen des voraussichtlichen Verlusts der Telekom enorm wichtig. Immerhin steht die Marke bereits seit 17 Jahren auf der Kundenliste der Agentur - ein Verlust des Etats wäre daher nicht nur wirtschaftlich, sondern auch symbolisch dramatisch gewesen.Umso erfreuter dürfte Mediacom-Chefdarüber sein, dass die Agentur ihr Geschäft mit Coca-Cola sogar noch ausbauen kann. Mediacom ist künftig nicht nur für die Media-Beratung sowie den Einkauf zuständig, sondern hat auch den Auftrag, Coca-Cola in den Bereichen Strategie, E-Commerce und Influencer Marketing zu unterstützen. Durch die Erweiterung der Zuständigkeitsbereiche habe die Agentur die Möglichkeit, eine "kanalübergreifende, ganzheitliche Kommunikationsstrategie" zu schaffen, so Krause.Im Pitch scheint Mediacom eine gute Figur gemacht zu haben. "Mit Mediacom haben wir einen Partner an unserer Seite, der sich dem Wandel der Medienlandschaft und ihrer Rezipienten stellt und Schritt halten kann", erläutert, Marketingdirektor bei Coca-Cola Deutschland, die Entscheidung.News für Mediaagenturen gibt es nicht nur von Coca-Cola und Deutsche Telekom. Auch beiundsind die Pitches entschieden: Bei beiden Unternehmen hat sich der lanhgjährige Betreuerdurchgesetzt. mas