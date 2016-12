Beteiligung Serviceplan steigt bei größter Inhaberagentur in Polen ein

Marek Zoledziowski (l.) und Serviceplan-Chef Florian Haller machen gemeinsame Sache Foto: Serviceplan

Die Münchner Agentur Serviceplan baut ihr internationales Engagement aus. Ab sofort ist die Gruppe auch in Polen vertreten. Der Markteintritt erfolgt durch eine Minderheitsbeteiligung an der Group One in Warschau, nach eigenen Angaben größte unabhängige Agentur des Landes. Sie erwartet 2016 einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro und beschäftigt insgesamt rund 300 Mitarbeiter.